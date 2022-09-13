13 Сентября 2022
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Общество Украина
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Харьковской области не было российских учителей, — источник

В Харьковской области не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности.

Такое заявление источник "Ъ" сделал на фоне того, что 10 сентября стало известно об оставлении ВС РФ в Харьковской области Балаклеи, Изюма и частично Купянска. В Минобороны РФ заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".

Некоторые СМИ сообщали о том, что на территории, с которой ушла армия России, якобы могли быть задержаны учителя из России, которые преподавали в местных школах по российской программе. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам Верщук, якобы задержанных учителей будут судить по статье украинского кодекса, а обмену они не подлежат.

Теги: Харьковская область, учителя, Россия



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