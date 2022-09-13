13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Квадрокоптер, перехваченный над ИК-10 в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН перехватили квадрокоптер, доставляющий посылки в колонию Екатеринбурга

Вчера вечером над одной из колоний строгого режима Екатеринбурга был замечен квадрокоптер, который пытался незаметно перенести через ограждение посылку заключенным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Инцидент произошел в ИК-10 в 21.50. Технику обнаружили и перехватили сотрудники оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН и Управления ФСБ по Свердловской области.

"По имеющейся оперативной информации, на одном из участков внешней запретной зоны обнаружен и перехвачен летательный аппарат (квадрокоптер), к которому были прикреплены два сотовых телефона", - добавили в пресс-службе.

Квадрокоптер, перехваченный над ИК-10 в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

На данный момент, лицо, управлявшее квадрокоптером, установить не удалось.

Теги: квадрокоптер, ГУФСИН, колония, Екатеринбург



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