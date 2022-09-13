Сотрудники ГУФСИН перехватили квадрокоптер, доставляющий посылки в колонию Екатеринбурга

Вчера вечером над одной из колоний строгого режима Екатеринбурга был замечен квадрокоптер, который пытался незаметно перенести через ограждение посылку заключенным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Инцидент произошел в ИК-10 в 21.50. Технику обнаружили и перехватили сотрудники оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН и Управления ФСБ по Свердловской области.

"По имеющейся оперативной информации, на одном из участков внешней запретной зоны обнаружен и перехвачен летательный аппарат (квадрокоптер), к которому были прикреплены два сотовых телефона", - добавили в пресс-службе.

На данный момент, лицо, управлявшее квадрокоптером, установить не удалось.