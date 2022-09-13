В Челябинске осудили экс-начальника управления архитектуры города

В Челябинске экс-начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Сергея Репринцева приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Ему назначен испытательный срок в 1,5 года.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ТРК по улице Ворошилова. При этом он не проверил документы и не осмотрел сам объект. В дальнейшем представители коммерческой организации зарегистрировали права собственности на объект и обратились в минимущества с целью хищения земельного участка на улице Ворошилова с кадастровой стоимостью свыше 19 млн рублей. Их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Сергей Репринцив был назначен исполняющим обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска в апреле 2017 года. В январе 2020 года чиновник ушел в отставку.