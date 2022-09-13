13 Сентября 2022
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ДТП возле Госпиталя ВОВ в Екатеринбурге (2022) | Фото: t.me/incekb / telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot;

В Екатеринбурге экскаватор сбил пенсионерку

Сегодня утром на улице Соболева в Екатеринбурге недалеко от госпиталя ВОВ экскаватор сбил пенсионерку. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из них, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, где и произошло ДТП. В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что женщина была госпитализирована с травмой головы.

"Обстоятельства ДТП выясняются. Пока известно, что водитель двигался по улице Соболева со стороны улицы Светлореченская в сторону улицы Оседлая и допустил наезд на пешехода, передвигающегося по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая - пожилая женщина. Она была госпитализирована с сотрясением головного мозга, ЗЧМТ", - рассказали в пресс-службе.

ДТП возле Госпиталя ВОВ в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/incekb / telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Теги: экскаватор, пенсионерка, ДТП



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