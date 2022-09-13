13 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Кабмин Армении обратился за помощью к России из-за обострения на границе с Азербайджаном

Правительство Армении обратилось к России в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном.

Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. Как утверждает армянская сторона, вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук.

Минобороны Армении заявило, что в результате обстрела ВС Азербайджана есть погибшие и раненые. Кроме того, из ряда армянских сел у границы республики были эвакуированы жители.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в провокации. В Баку утверждают, что армянская армия обстреляла позиции войск Азербайджана, из-за чего вооруженные силы якобы понесли потери среди личного состава, пишет Regnum.

Также сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным перед заседанием Совбеза Армении.

Премьер заявил, что ВС Азербайджана стреляли из артиллерийского и крупнокалиберного оружия, а также назвал такие действия недопустимыми.

Mash пишет, что, по данным СМИ Турции, ВС Азербайджана готовят военную операцию в Нагорном Карабахе. Также телеграм-канал сообщает, что солдат из 102-й российской базы в Гюмри подняли по тревоге.

Теги: армения, азербайджан, одкб, россия



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Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2022 09:30 Мск Политолог назвал причины обращения Армении к России за помощью


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