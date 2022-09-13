13 Сентября 2022
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Пропавшая в Первоуральске 12-летняя школьница (2022) | Фото: поисково-спасательный отряд &quot;ЛизаАлерт&quot;

В Первоуральске 12-летняя девочка ушла в школу и пропала

В Первоуральске ведется розыск школьницы.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивается 12-летняя Диана И. В понедельник, 12 сентября, девочка ушла в школу и не вернулась.

Приметы ребенка: рост 135 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые. Была одета: розовая куртка, белая блузка, черная юбка, темно-серые колготки, серо-синие кроссовки и розовая шапка. С собой у школьницы был розовый рюкзак.

Сейчас розыском Дианы занимаются волонтеры и полицейские.

Пропавшая в Первоуральске 12-летняя школьница(2022)|Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Теги: школьница, розыск, волонтеры, Первоуральск



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