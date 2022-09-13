Взрыв в кафе Новой Каховке готовила СБУ, - администрация района

В администрации Каховского района сообщили о том, что ФСБ предотвратила убийство людей в кафе в Новой Каховке.

"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители — супруги Виктор Бараненко и Елена Литвиненко. По их словам, в заведении обычно собираются администрация города и военные. Взрывать кафе пара отказалась, тогда им поручили найти другого исполнителя. В итоге, по словам Виктора, на улице он встретил незнакомца, который согласился устроить теракт за $150", - говорится в Telegram-канале райадминистрации.

В итоге исполнитель бросил гранату в кафе не в обеденное время, а в тот момент, когда там никого не было. Никто не погиб.