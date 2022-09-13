13 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
избирательный участок выборы (2018) | Фото: Накануне.ru

Свердловские общественники положительно оценили работу местной полиции на выборах-2022

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области достойно справились со своими обязанностями во время подготовки и проведения Единого дня голосования. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, положительную оценку дали: председатель региональной Общественной палаты Александр Левин,  уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, руководитель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Попов и представитель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Мезенцев.

"В ГУ МВД по Свердловской области функционировала рабочая группа, следившая за обстановкой на Среднем Урале и координировавшая деятельность дежуривших нарядов полиции. С поставленной задачей личный состав гарнизона справился в полном объеме, не допустив на избирательных участках чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков поблагодарил на селекторном совещании всех, кто был задействован в важном мероприятии и дал поручение поощрить наиболее отличившихся", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что в 94 муниципальных образованиях Среднего Урала было организовано 2 тыс. 512 избирательных участков. На них во время выборов обеспечивали безопасность 8 тыс. 184 сотрудника ОВД, а также 140 курсантов УрЮИ МВД РФ, 690 бойцов Росгвардии, 1тыс. 226 охранников ЧОП, 254 члена ДНД и 26 казаков. Более того, на случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв, который, к счастью, не потребовался.

Помимо охраны участков и голосующих, сотрудники полиции также смогли реализовать свои права избирателей.

Теги: общественник, Горелых



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