13 Сентября 2022
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Экономика В России
Шахта (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Специалисты "Ростелекома" протестировали созданную систему беспроводной сети связи в руднике Учалинского ГОКа

«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Теперь, благодаря организованной инфраструктуре сотрудники предприятия, работающие в руднике, смогут поддерживать связь друг с другом, а также с коллегами на поверхности.

шахта, связь, линия передач(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Private LTE – выделенная беспроводная высокоскоростная сеть – позволяет организациям безопасно использовать передачу данных, видеонаблюдение, дистанционное управление и другие телекоммуникационные сервисы. Контролируемая цифровая среда изолирована от публичных сетей мобильной связи, устойчива к помехам и хорошо защищена.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» сообщил: «Компания успешно завершила пилотный проект по тестированию pLTE на Учалинском ГОКе. Условия, в которых наши специалисты устанавливали оборудование, были сложными, работали под землей на глубине 860 метров в нетипичной для себя среде. Для обеспечения защиты инфраструктуры связисты крепили устройства там, где их не смогла бы задеть проезжающая техника. В результате удалось организовать качественный беспроводной канал связи, который проходит через 140 метров горой породы».

шахта, связь, линия передач(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Закария Гибадуллин, директор АО «Учалинский ГОК» позитивно оценил первые итоги тестирования: «Пилотный проект тестирования беспроводной высокоскоростной сети передачи данных в подземных выработках Учалинского ГОКа реализован в рамках программы цифровой трансформации. По результатам тестирования мы видим дальнейшие перспективы применения данной технологии».

Теги: связь, ростелеком, учалинский гок, lte, тестирование



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