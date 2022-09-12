Школьники будут обсуждать СВО во время "Разговоров о важном" в течение учебного года

Минпросвещения распределило тему, посвященную спецоперации на Украине (СВО), по внеурочным занятиям "Разговоры о важном" в российских школах.

"Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания по специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", - заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению, его цитирует ТАСС.

Еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября.