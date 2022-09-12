13 Сентября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
чвк вагнера, донбасс (2022) | Фото: vk.com/orkestrwagnera

Cтягивает на себя отряды ВСУ: генерал Липовой о роли «ЧВК Вагнера» под Бахмутом

Подразделения «ЧВК Вагнера», наступающие на Бахмутском направлении, вынуждают командование ВСУ оставлять в этом районе мощную группировку войск, что неминуемо ослабляет позиции на других участках фронта. Так о ходе СВО и роли в ней добровольцев высказался председатель президиума Общероссийской организации «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«То, что они работают в рамках операции, ни для кого не секрет. И действуют они хорошо, оттягивая на себя часть сил ВСУ. Это одна из задач, которая была поставлена перед ними.

Они действительно стянули на себя часть группировки украинских войск. Каждое подразделение работает по своим целям и задачам. В данном случае они сработали очень удачно. Думаю, подобная работа продолжится и впредь», – предположил генерал-майор.

Он отметил, что «вагнеровцы» имеют большой послужной список из успешных операций, поэтому абсолютно не удивительно, что они задействованы в борьбе с националистами на востоке Украины.

чвк вагнера, донбасс, музыканты(2022)|Фото: vk.com/orkestrwagnera

«Вагнер» – это частная военная компания с историей и опытом действий в различных точках и регионах земного шара. Они зарекомендовали себя как профессионалы. Там, где они находятся, всегда добиваются значительных результатов, выполняя поставленные перед ними задачи», – заявил Липовой.

Он высоко оценил работу российской ЧВК, которая своей деятельностью на передовой сковывает противника, заставляя оттягивать дополнительные силы для противодействия им.

Ранее российские СМИ сообщали об освобождении «вагнеровцами» населенного пункта Кодема в ДНР. Далее на этом направлении наступления расположен стратегически важный логистический узел ВСУ в городе Бахмут, а также крупные города Краматорск и Славянск.

Теги: чвк вагнера, бахмут, всу, кодема



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