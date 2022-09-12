13 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России Москва
Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

В России могут изменить правила пополнения мобилизационного резерва

Законопроект, предоставляющий родителям трех и более детей возможность поступить в мобилизационный резерв, внесен в Госдуму РФ.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", - цитирует "Интерфакс" пояснительную записку к законопроекту.

В тексте отмечается, что "в настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, ... хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать".

Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении. Кроме того, устанавливается, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве.

"Для граждан, у которых изменилось количество детей в период их пребывания в резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из резерва, если такое изменение является основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и (или) основанием получения освобождения от призыва на военные сборы", - говорится в документе.

Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе и находящихся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Это гражданские лица, добровольно заключившие договор с МО РФ. По условиям договора, они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в воинскую часть.

Теги: Госдума, мобилизация



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