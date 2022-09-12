В Крыму предложили выплачивать компенсацию детям погибших участников СВО

Власти Крыма планируют назначить выплаты детям военнослужащих, погибших в специальной военной операции. Речь идёт о выплате в 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

"Сейчас разработан закон, который будет внесен на заседание Государственного совета Крыма о выделении средств: если у погибшего есть дети, о выделении каждому ребенку ежемесячно 5 тыс. руб.", - сказал в эфире местного крымскотатарского телеканала "Миллет" Юрий Гоцанюк, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что новые скверы и улицы Крыма могут называть именами погибших военных в ходе спецоперации. С такой инициативой на совещании по благоустройству Евпатории выступил глава Крыма Сергей Аксенов.