13 Сентября 2022
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Происшествия В России
Обстрел, Сачковичи, Брянская область (2022) | Фото: t.me/avbogomaz

В результате обстрела погранпункта в Белгородской области погиб один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале высказался о последствиях обстрела погранпункта в Логачевке.

"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них – граждане Украины, один мужчина – житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Также, по предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач.

"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - написал Гладков.

Теги: Вячеслав Гладков, пограничны пункт, Логачевка



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Ранее 12.09.2022 13:40 Мск В Белгородской области со стороны Украины обстрелян погранпункт


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