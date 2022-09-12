В результате обстрела погранпункта в Белгородской области погиб один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале высказался о последствиях обстрела погранпункта в Логачевке.

"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них – граждане Украины, один мужчина – житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Также, по предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач.

"Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки", - написал Гладков.