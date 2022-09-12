В ПГНИУ, где застрелили шесть человек, не было тревожной кнопки

На западном КПП не было "тревожной кнопки". Такое заявление сделал администратор на проходной в Пермском университете Дмитрий Булдаков в ходе судебного заседания по делу о стрельбе в вузе, сообщают РИА Новости.



"На КПП из устройств только телефон, там дисковый набор, много времени нужно, чтобы набрать. Тревожной кнопки (на КПП) нет", – пояснил Булдаков. По словам администратора, после того, как нападавший зашел на территорию университета, он побежал в сторону восьмого корпуса, параллельно уворачиваясь от пуль. Затем он увидел, как стрелок зашел в корпус, а через несколько минут из окон оттуда стали выпрыгивать студенты. Мужчина помогал студентам спускаться с высоты, но был ранен стрелком в спину.



Напомним, что с 5 сентября в практически ежедневном режиме Пермский краевой суд рассматривает по существу дело пермского стрелка. Сначала суду необходимо опросить потерпевших и свидетелей. После этого будут изучаться доказательства и даст показания сам подсудимый.



