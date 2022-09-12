Пропавшего 6-летнего мальчика из поселка Красноярка обнаружили мертвым

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели мальчика 2016 г.р.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел вчера вечером. В 20.35 в МУП "Управление гражданской защиты Серовского городского округа" позвонили с сообщением о пропаже ребенка. До этого мальчик катался не велосипеде возле дома в пос. Красноярка. Тело несовершеннолетнего было обнаружено в тот же день в 23.46. Оно находилось в заросшей и затопленной водой выгребной яме глубиной в 1,5 м, располагавшейся на территории домовладения семьи.

"По имеющейся информации, в связи с социальным неблагополучием, семья, в которой воспитывался погибший ребенок, ранее состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и была снята с учета в 2020 году. При этом, после снятия с учета законные представители привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники ведомства дадут оценку действиям законных представителей ребенка и органов системы профилактики, а заодно проверят, были ли применены в отношении семьи достаточные меры для обеспечения охраны жизни и здоровья мальчика. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали органы предварительного расследования.