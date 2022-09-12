Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности Челябинской области

Губернатор Челябинской области назначил Николая Зубарева заместителем министра общественной безопасности региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для него установлен срок испытания продолжительностью три месяца.

Николай Зубарев с 2019 года был руководителем Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Челябинской области.