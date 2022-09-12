Аксёнов оценил высказывание в Крыму проукраинских лозунгов и пение националистических песен

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своих соцсетях прокомментировал появившееся видео с публичных мероприятий на полуострове, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни.

"Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства. Подобное поведение – предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - сказал Аксёнов.

Ранее Аксёнов высказался "по поводу так называемого саммита крымской платформы, который анонсирован киевским режимом".

"Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они – террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - написал Аксёнов.