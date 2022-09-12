В Белгородской области проверят, смогут ли жители попасть в подвалы в случае обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве поручил за неделю подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться в качестве укрытий.

Гладков отметил, что еще два месяца назад давал поручения об изготовлении дополнительных ключей и размещении информации на стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ от подвала, который можно использовать в качестве укрытий.

При этом отчета, по его словам, нет до сих пор. В связи с этим губернатор дал поручение подготовить его за неделю. "Я спрошу жителей, насколько они эту информацию видят у себя", — пообещал Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние городских бомбоубежищ и лал поручение разместить указатели. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии.