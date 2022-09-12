В Белгородской области проверят, смогут ли жители попасть в подвалы в случае обстрела

12 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Белгородская область
подвал в доме на Сибирском тракте, 17 (2020) | Фото: Юлия Некрасова

В Белгородской области проверят, смогут ли жители попасть в подвалы в случае обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве поручил за неделю подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться в качестве укрытий.

Гладков отметил, что еще два месяца назад давал поручения об изготовлении дополнительных ключей и размещении информации на стендах каждого подъезда о том, в какой квартире находится ключ от подвала, который можно использовать в качестве укрытий.

При этом отчета, по его словам, нет до сих пор. В связи с этим губернатор дал поручение подготовить его за неделю. "Я спрошу жителей, насколько они эту информацию видят у себя", — пообещал Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние городских бомбоубежищ и лал поручение разместить указатели. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии.

Теги: белгородская область, подвалы, обстрел



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети