Тюменцу дали 4,5 года за смертельное отравление паленой водкой 10 человек

В Тюмени осудили 36-летнего местного жителя по уголовному делу об отравлении метиловым спиртом с летальным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Мужчину осудили за хранение и сбыт контрафактного алкоголя, которым отравились 10 тюменцев. Дела были возбуждены по ч.3 ст. 238 УК РФ, п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

"С 1 января по 31 августа 2021 года подсудимый приобрел и организовал поставку из города Екатеринбурга в Тюменскую область немаркированную алкогольную (спиртосодержащую) продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Для поиска покупателей в областном центре он подключил своего знакомого, в отношении которого уголовное дело находится на рассмотрении в суде. С 31 декабря 2021 года фигурант реализовывал контрафакт, объемом 05, 025 литра, содержащую в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни в торговые точки г. Тюмени. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовых магазинах, торговых павильонах, расположенных в городе Тюмени, наступила смерть 10 человек", - говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 932 тыс.рублей, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 000 рублей.

Ранее ход расследования данного уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.