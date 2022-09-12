12 Сентября 2022
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Екатеринбург, парк Коммунаров, проект, концепция (2016) | Фото:

Власти Екатеринбурга восстановят "исторический" въезд в город к 300-летнему юбилею

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга в городе снова появятся гранитные обелиски Московской заставы. Соответствующее постановление, включающее в себя также реконструкцию и капитальный ремонт объектов города до 2025 года, подписал градоначальник Алексей Орлов. Обелиски установят на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской.

"Первоначально завод-крепость Екатеринбург имел защитную стену с двумя главными воротами: Западными и Восточными. По оценкам историков, западные ворота появились в 1824 году к приезду императора Александра I для обозначения таможенной и физической границы Екатеринбургского завода, граничащего с Верхне-Исетским заводом на данном участке. Согласно историческим фотографиям, навершие обелисков было украшено двуглавыми орлами. С ростом города ворота отодвинулись и стали символическими. Западные столбы встречали въезжающих на Московский тракт вплоть до 1930-х годов и были демонтированы для строительства трамвайной линии", - сообщают в пресс-службе мэрии.

Чтобы обелиски гармонично сочетались в современным городом, их размер будет значительно меньше оригинала. В основании расположатся четыре чугунные сферы, которые визуально свяжут литую скульптуру орла в навершии. Столбы планируется сделать из трех пород гранита, добытых на трех месторождениях Урала. Пьедестал будет выполнен из Южно-Султаевского гранита - красно-коричневого с черными вкраплениями. Верхняя часть будет исполнена из Сибирского и Исетского серого гранита в светлом и среднем сером оттенках. Завершающим штрихом станет архитектурная подсветка объектов.

Теги: исторический въезд, Екатеринбург, обелиск, 300-летие



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