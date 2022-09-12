В Челябинске задержали водителя с 2 кг наркотиков

В Челябинске задержали водителя с 2 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инспекторы ДПС на въезде в город остановили автомобиль Лада Гранта для проверки документов у водителя. Полицейские обратили внимание на нервозность водителя и решили провести досмотр личных вещей мужчины. В рюкзаке у 21-летнего водителя обнаружили полимерный сверток с веществом весом около двух кг. Исследование подтвердило, что это синтетический наркотик.

По предварительным данным, молодой человек через Интернет получил информацию о местонахождении наркотического средства, забрал его и намеривался сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.