12 Сентября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор готовит иск к уральскому лагерю, где массово заболели дети

Свердловский Роспотребнадзор предлагает родителям детей, отдыхавших в лагере "Баранчинские огоньки" этим летом, присоединиться к коллективному иску.
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Напомним, в конце июля в уральском лагере произошла вспышка кишечной инфекции: заболели девять детей. По результатам лабораторного обследования там выявили норовирус. Также инфекция без симптомов заболевания оказалась найдена у нескольких сотрудников и отдыхающих детей.

Сразу после этого лагерь временно прекратил работу, а к учреждению появились вопросы у Следственного комитета. Позже было установлено, что к вспышке инфекции привел кислородный коктейль.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в деятельности оздоровительного комплекса были выявлены нарушения требований санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза. В адрес руководства лагеря было выдано предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях. Материалы о нарушении санитарного законодательства направили в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников.

Как отметили в ведомстве, в этой ситуации усматриваются нарушения закона "О защите прав потребителей". Статья 15 закона предусматривает компенсацию морального вреда, причиненного потребителю. Размер компенсации определяет суд.

Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает родителям (или законным представителям) детей, пострадавших от досрочного прекращения смены, присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить и представить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе (622036, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86; факс (3435) 25-45-70; E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru) заявление по прилагаемой форме, а также документы (сведения), подтверждающие фактическое пребывание ребенка в загородном лагере "Баранчинские огоньки" с 25 июля 2022 года.

В ведомстве добавили, что заявление необходимо предоставить до 20 сентября этого года.

Теги: лагерь, иск, Роспотребнадзор



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