В Сибири нужны дополнительные меры для быстрой реакции на катаклизмы, - Патрушев

Вероятность возникновения природных катаклизмов в Сибири остается высокой, и в ее регионах необходимо принять дополнительные меры для своевременной реакции на возможные масштабные кризисные ситуации, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Остается высокой вероятность проявления природных катаклизмов", - указал он на совещании в Кемерове по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе, его слова приводит ТАСС.

Несмотря на то, что площадь лесных пожаров в текущем году уменьшилась, количество очагов возгораний выросло более чем на 43%, считает Патрушев.

"В паводковый период на территории округа причинен ущерб инфраструктуре в 16 населенных пунктах, подтоплены два моста, 19 участков автомобильных дорог, 1,4 тыс. приусадебных участков. Поэтому необходимо принять дополнительные меры, позволяющие своевременно реагировать на возможные масштабные кризисные ситуации".