В Перми коммунисты планируют выйти на митинг против повышения стоимости проезда
В Перми коммунисты планируют выйти на митинг против повышения стоимости проезда, передает корреспондент Накануне.RU.
В соцсетях появилась информация о том, что КПРФ проведут этот митинг в конце сентября, однако очень скоро пост с информацией о дате протестной акции был удален.
Депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев подтвердил, что протестное мероприятие готовится. Однако назвать дату затруднился.
"Митинг планируется, но в другую дату. Там либо отказали, либо не согласовали. Будет уточнено позднее", - заявил парламентарий.
Глава регионального отделения КПРФ Ксения Айтакова также сообщила, что мероприятие еще не согласовано.
"Не могу пока ответить утвердительно, не согласовали еще. Но в планах были две даты, в том числе конец сентября и начало октября", - заявила она.
Накануне.RU направило запрос в администрацию Перми. Напомним, 18 сентября на митинг планируют выйти общественники. Мероприятие пройдет в 14.00 в Парке Камней на Перми-II.