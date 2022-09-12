В Перми коммунисты планируют выйти на митинг против повышения стоимости проезда

В Перми коммунисты планируют выйти на митинг против повышения стоимости проезда, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилась информация о том, что КПРФ проведут этот митинг в конце сентября, однако очень скоро пост с информацией о дате протестной акции был удален.

Депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев подтвердил, что протестное мероприятие готовится. Однако назвать дату затруднился.

"Митинг планируется, но в другую дату. Там либо отказали, либо не согласовали. Будет уточнено позднее", - заявил парламентарий.

Глава регионального отделения КПРФ Ксения Айтакова также сообщила, что мероприятие еще не согласовано.

"Не могу пока ответить утвердительно, не согласовали еще. Но в планах были две даты, в том числе конец сентября и начало октября", - заявила она.

Накануне.RU направило запрос в администрацию Перми. Напомним, 18 сентября на митинг планируют выйти общественники. Мероприятие пройдет в 14.00 в Парке Камней на Перми-II.