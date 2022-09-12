В Екатеринбурге служба доставки заблокировала агрессивного курьера

Служба доставки Delivery Club заблокировала агрессивного курьера, устроившего погром в подъезде клиента.

Вчера один из "зеленых" курьеров при выполнении заказа вместе с напарником на несколько метров швыряли доставляемую еду. От этого в пакете образовались дырки, которым клиент особого внимание не придал. На выходе курьер с силой толкнул подъездную дверь, из-за чего был сломан магнитный стопор. Он также пробил стену ручкой.

Как сообщили в пресс-службе компании, такое поведение недопустимо для сотрудников Delivery Club, а потому курьер будет заблокирован и больше не сможет заниматься доставкой.

Обнаружить того, кто сломал дверь удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Помимо увольнения, уже бывшего доставщика ждет и разбирательство с полицией, куда и написали заявление представители управляющей компании.