Суд начал процедуру банкротства российской "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО "Гугл" (российское подразделение Google) о собственном банкротстве.

В отношении компании ввели начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает РИА Новости.

Ранее юрист компании сообщил, что неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей, а активы оцениваются в 3,5 миллиарда, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах.

Напомним, еще в мае стало известно, что российская структура Google намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства.

Как говорилось в уведомлении, размещенном на Федресурсе, компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".