В двух районах Омской области стартовала подача тепла

«О своей готовности начать отопительный сезон с сегодняшнего дня заявили главы Нижнеомского и Тевризского районов. В первую очередь тепло придет в районные больницы и школы», — рассказал министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

Как сообщается на официальном портале Омской области, в регионе реализуется сводный план мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры к отопительному периоду. Уже подготовлено 1234 теплоисточника, более 2300 км теплосетей, 10000 км водопроводных сетей, заменены 35 км тепловых сетей, 119 км водопроводных коммуникаций. Показатель готовности теплоэнергетического и водопроводного хозяйства Омской области превышает 96%.

Правительство Омской области ежегодно оказывает поддержку муниципальным образованиям в подготовке к отопительному периоду, формировании запасов топлива. Так, в рамках госпрограммы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» из областного бюджета выделены средства на приобретение и установку изношенного оборудования и трубной продукции, резервных источников электроснабжения в размере более 66 млн руб.

7 сентября дополнительные средства в объеме 46,5 млн рублей направлены Знаменскому, Колосовскому, Нововаршавскому, Русско-Полянскому и Усть-Ишимскому районам. В конце августа около 20 млн рублей выделены Марьяновскому, Москаленскому, Муромцевскому, Седельниковскому, Таврическому, Тарскому районам и Тарскому городскому поселению на погашение задолженности перед поставщиками топлива. В мае текущего года 17 районам и городу Омску выделены средства для компенсации разницы между фактической стоимостью приобретения топлива и стоимостью, предусмотренной тарифами, в объеме 186,7 млн рублей.