12 Сентября 2022
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энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

В курском поселке Теткино восстановлено газо- и электроснабжение

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о том, что в поселке Теткино восстановлено газо- и электроснабжение – сети пострадали в результате утренних обстрелов со стороны Украины.

"Также различные повреждения получили 16 домовладений. Комиссия подготовила список требуемых работ, специалисты уже приступили к восстановлению", - написал Старовойт.

Напомним, по утренним данным Старовойта, зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет. Повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Сейчас район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода.

Теги: Теткино, всу, газопровод, Роман Старовойт



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Ранее 12.09.2022 09:27 Мск В курском поселке Теткино после обстрела ВСУ поврежден газопровод


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