В курском поселке Теткино восстановлено газо- и электроснабжение

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о том, что в поселке Теткино восстановлено газо- и электроснабжение – сети пострадали в результате утренних обстрелов со стороны Украины.

"Также различные повреждения получили 16 домовладений. Комиссия подготовила список требуемых работ, специалисты уже приступили к восстановлению", - написал Старовойт.

Напомним, по утренним данным Старовойта, зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет. Повреждены восемь домов, надворные постройки, забор и частный автомобиль. Сейчас район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода.