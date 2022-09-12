В Нижнем Тагиле на пять дней объявили НМУ первой степени опасности

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в Нижнем Тагиле на этой неделе.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, начиная с 20 часов 12 сентября и до 20 часов 16 сентября на территории города Нижний Тагил ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 16 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон. Тепло начали включать на три дня раньше установленного срока. Как пояснили в мэрии, решение было принято в связи с погодными условиями.