12 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
завод, труба, дым, экология, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле на пять дней объявили НМУ первой степени опасности

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в Нижнем Тагиле на этой неделе.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, начиная с 20 часов 12 сентября и до 20 часов 16 сентября на территории города Нижний Тагил ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 16 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон. Тепло начали включать на три дня раньше установленного срока. Как пояснили в мэрии, решение было принято в связи с погодными условиями.

Теги: НМУ, воздух, Нижний Тагил



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