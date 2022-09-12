12 Сентября 2022
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Экономика В России
Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Вдвое выросло количество работников, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный день

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам высказался о количестве работников, находящихся в простое.
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"Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин считает, что Правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения. Вместе с тем, в целом ситуацию на рынке труда президент назвал "более чем стабильной".

Теги: Рабочие, занятость



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