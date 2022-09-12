Смертность в России держится на низком уровне

Смертность в России четвертый месяц подряд держится на уровне даже чуть ниже фонового. Росстат опубликовал данные за июль, которые говорят о том, что смертность в июле была исторически низкой - 132 тыс.

В доковидные годы в июле умирало 145-150 тыс. человек, а в целом за год - около 1,8 млн, то есть примерно 150 тыс. ежемесячно с небольшими колебаниями. Однако с апреля уровень смертности держится даже ниже. Так, в апреле и мае умерли по 147 тыс., в июне - 141 тыс. Такие низкие показатели могут быть связаны с резким ростом смертности в предыдущие два года, когда была ускорена смерть одного миллиона человек (суммарная избыточная смертность за это время).

Смертность резко упала в апреле, практически сразу после фактической отмены ковид-ограничений. Может ли рост заболеваемости ковидом ее снова резко повысить? В июле рост заболеваемости хоть и был двукратным по сравнению с июнем, сама заболеваемость была очень низкой - за месяц получено всего 179 тыс. положительных тестов. Это практически не могло повлиять на смертность, тем более с учетом того, что смертность запаздывает по отношению к заболеваемостью.

В этой связи интересно, чтó будет со смертностью в августе, когда рост заболеваемости был стремительным - в 9 раз по сравнению с июнем. С середины июля до середины августа (для учета эффекта запаздывания), когда уже пошел быстрый подъем, в России было зафиксировано 423 тыс. случаев ковида. В предыдущие два года, при таком числе положительных тестов в условиях роста, смертность резко возрастала. В количественном соотношении по росту заболеваемости ковидом августу 2022 года примерно соответствуют октябрь 2020-го и июнь 2021-го. Тогда смертность составила 205 тыс. и 185 тыс. соответственно - примерно на 30% выше нормального уровня.

Сейчас, по предварительным данным, рост будет, но совсем небольшим - всего лишь до фонового уровня, около 150 тыс. При почти аналогичном росте заболеваемости смертность теперь не демонстрирует признаков большого роста. Это указывает как на низкую опасность коронавируса, так и на то, что огромный рост смертности ранее был вызван иными причинами, а не ковидом. Как показал анализ, около половины смертей было вызвано ограничениями в получении медпомощи.