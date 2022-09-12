12 Сентября 2022
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Коллаж, деньги в конверте (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил о неизбежности дедолларизации

Президент Владимир Путин высказался о будущем доллара. Он считает приоритетом при подготовке бюджета сохранение макроэкономической стабильности, несмотря на споры о "подушке безопасности" в условиях дедолларизации.

Сегодня, проводя совещание по экономическим вопросам, Путин коснулся темы бюджетных проектировок. Наш приоритет, полагает президент, - сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости.

"Здесь у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях, и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", - цитирует Путина ТАСС.

Теги: Доллар, Владимир Путин, совещание



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