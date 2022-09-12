В Харькове отключили электричество и водоснабжение

В Харькове снова пропал свет, отключилось водоснабжение, наблюдаются перебои в работе интернета. Данные подтвердили власти города, передает РИА Новости.

По словам очевидцев, над городом поднимается черный дым.

Харьковский метрополитен сообщает, что по техническим причинам движение остановлено.

11 сентября в Харькове также было остановлено метро после отключения электричества в ряде районов Украины. По данным СМИ, отключения электроэнергии произошли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.