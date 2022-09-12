В Югре за сутки выявили почти 1000 новых случаев коронавируса

В Югре продолжает расти число суточных случаев COVID-19. Цифра уже приближается к 1000 заболевших за день, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

По данным окружного оперштаба на 12 сентября, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 954 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего - в Сургуте - 259 случаев, на втором месте Ханты-Мансийск - 156 случаев, на третьем - Нефтеюганск - 101, на четвертом Нижневартовск - 98, замыкает пятерку Сургутский район - 41 новый случай.

Всего на территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 230 889 случаев новой коронавирусной инфекции. На момент выявления у 938 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомно



Контакт установлен в 953 случаях



За сутки на COVID обследованы - 1 719 человек, всего – 3 446 115. Коэффициент распространения инфекции – 1,49. Показатель охвата тестированием населения – 344,8



Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 5,0%. За весь период от COVID умерли 2 561 человек



За сутки излечились 640 человек, за весь период пандемии – 221 029 югорчан.