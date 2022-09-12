В свердловском избиркоме рассказали, когда пройдет инаугурация Куйвашева

В среду, 14 сентября, состоится заседание избирательной комиссии Свердловской области, на котором утвердят результаты прошедших в это воскресенье губернаторских выборов.

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Напомним, победу одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев, набравший 65,78% голосов избирателей. Второе место занял Александр Ивачев (12,9% голосов), далее идут Александр Кузнецов (9,15%), Александр Демин (6,47%) и Александр Каптюг (3,17%).

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, в среду состоится подписание протокола, на основании которого будет принято постановление о результатах выборов губернатора.

"После обязательной публикации протокола о результатах выборов, сводной таблицы к нему и постановления, победивший кандидат должен предоставить в комиссию документ, необходимый для регистрации его избрания. Рассмотрение вопроса о принятии постановления о регистрации избрания запланировано на пятницу, 16 сентября. На этом же заседании будет вручено удостоверение об избрании губернатором Свердловской области. Затем последует инаугурация", - пояснили в избиркоме.

Напомним, сам Куйвашев уже заявил, что должен свердловчанам после победы на выборах.