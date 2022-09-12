Алексей Текслер поручил главам обеспечить теплом социальные объекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить теплом социальные объекты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В Челябинской области некоторые муниципалитеты уже начали подключать тепло. Глава области обратил внимание глав, что необходимо по заявкам подключать к отоплению социальные объекты.

"Коллеги, у нас разный климат, есть горные районы, поэтому прошу обратить внимание, тут всех под одну гребенку не надо, нужно обращать внимание на конкретный температурный режим и фактическую температуру в социальных объектах. Там, где это необходимо, ничего не мешает подключать объекты сейчас", - подчеркнул глава области.

Напомним, глава Трехгорного Данил Громенко подписал постановление о начале отопительного сезона. Дома жителей начнут подключать к отоплению с 12 сентября. В администрации Снежинска также сообщили о досрочном начале отопительного сезона с 14 сентября.