12 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

СК РФ проверит, почему ветеран труда в Петербурге выживает без горячей воды в аварийном здании

Следственный комитет РФ поручил провести проверку по поводу вопиющего случая проживания 73-летней пенсионерки и ветерана труда в ужасающих условиях без горячей воды и в разрушающемся доме, который до сих пор не признан аварийным. Женщина рассказала, что вот уже 35 лет ждет очереди на расселение. За это время все ее соседи скончались, так и не дождавшись заветного переезда. Осталась лишь сама Марина Борисовна и голуби, оккупировавшие верхние этажи «заброшки».

В Смольном не обращают внимания на беду пенсионерки, игнорируя элементарные общечеловеческие понятия о комфорте, заявляя, что повлиять на скорость продвижения очереди на расселение они не могут.

История о 73-летней пенсионерке, ветеране труда, которая в одиночку выживает в многоквартирном доме 1917 года постройки без горячей воды и с обрушающимися ветхими коммуникациями, заинтересовала Следственный комитет РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Петербургу провести проверку и выяснить все обстоятельства с последующим предоставлением доклада. Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне проект «Mash на Мойке» выпустил сюжет о непригодных для жизни условиях, в которых вынуждена существовать пенсионерка Марина Борисовна вот уже на протяжении 35 лет. Дом на улице Молдагуловой был построен еще в 1917 году. Как рассказала пенсионерка, в 1987 он был признан непригодным для жилья в том числе, в результате «взрывов» на «Петрозаводе» - тогда в квартире частично обвалился потолок и штукатурка, образовалась большая «дыра». Всех жителей дома поставили в очередь на расселение. Квартира Марины Борисовны была 8800 в очереди и за 35 минувших лет «продвинулась» до 1800 места.

Все ее соседи, ожидавшие расселения, скончались, так и не дождавшись человеческого отношения к себе.

«Верхняя соседка, Кайзер, умерла. Тетя Шура и дядя Леша… Сначала умер дядя Леша, а потом умерла тетя Шура. Во всем здании на данный момент я живу одна», — рассказ ветерана труда напоминает блокадные хроники.

При этом в доме царит антисанитария, он находится в явно аварийном состоянии, хотя местные власти так и не признали его таковым. Верхние этажи заняли голуби, в кране нет и никогда не было горячей воды – инвалид вынуждена греть ее в больших ведрах на плите, чтобы помыть посуду или умыться.

«Газовую горелку не установить потому, что кубатура маленькая и стены старые. Жить, как скотина как бы не хочется», — робко жалуется Марина Борисовна.

В районной администрации утверждают, что к ним не поступало обращений в связи с состоянием дома, хотя его состояние очевидно не отвечает требованиям безопасности. В ЖКС после обращений активистов пообещали прибраться в подъезде и поменять трубы, однако сообщили, что они никак не могут повлиять на ход очереди.

Теперь, после выхода сюжета, за судьбой Марины Борисовны и чиновников, которые на протяжении многих лет не могли признать разваливающийся дом аварийным и позаботиться о комфортной старости для ветерана труда, будут следить в СК РФ, что дает надежды на положительное для пенсионерки решение вопроса.

Напомним, СК РФ не впервые обращает внимание на творящийся беспредел в Петербурге. Ранее Александр Бастрыкин поручил разобраться с несанкционированным массовым сносом объектов ОКН, избиением активистов-градозащитников представителями застройщиков. Также СК заинтересовала деятельность КГИОПа, который ведет откровенно деструктивную политику в отношении охраны культурного наследия города.

Теги: аварийное здание, смольный, бастрыкин, ветеран труда



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