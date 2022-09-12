Член КПРФ Наталья Крылова не получила мандат в Асбесте и Первоуральске

Уже бывший депутат гордумы Асбеста член КПРФ Наталья Крылова не получила мандат - ни в Асбесте, ни в Первоуральске, куда шла самовыдвиженцем. Однако, по словам коммунистки, такой исход выборов не считается проигрышем, поскольку, как утверждает Крылова, имели место подозрения скупки голосов и порчи бюллетеней неугодных кандидатов.

"В городе Асбесте я проиграла, но результат считаю хорошим, потому что мы встречали беспрецедентное сопротивление. Во-первых, все эти годы нас дискредитировали и при этом нас не показывали ни по телевизору, ни в газетах. В нашей газете "Асбест-инфо", в которой мы публиковались 7 лет, еще 4 года назад под давлением главного редактора, перестали публиковать. Поэтому у нас не было возможности доносить до жителей результаты своей работы. "Ураласбест" ФОРЭС на каждого своего кандидата выделили порядка 800-900 тыс.: наняли политтехнологов из Екатеринбурга, создали общественные организации, газету "За родной Асбест" - в общем работали по полной программе. За счет предприятий и административного ресурса все, что можно перед выборами отремонтировали. В моем округе баллотировался бывший председатель думы Асбеста Хомутов и насколько мне известно, за него тоже была скупка голосов. Поэтому считаю нынешний проигрыш в Асбесте, это не проигрыш - это в принципе неплохой результат", - поделилась своими соображениями Крылова.

По ее словам, в Первоуральске, где она конкурировала со своим же однопартийцем, помимо предполагаемого подкупа избирателей продуктовыми наборами, "в доле" с кандидатами, по версии экс-депутата, были и сотрудники полиции, которые якобы охраняли "волонтеров". Напомним, что в пакетах с продуктами находилась агитация от "Единой России" с кандидатом - директором местной школы Татьяной Ржанниковой.

"Я не верю в результаты выборов, потому что, когда пришли наблюдатели, ЛДПРовцы мне рассказывали об этом, была сорвана печать на сейфе ночью после досрочного голосования, пакеты лежали в другом порядке. А когда одна бабушка голосовала, у нее куча листовок выпала. ЛДПРовцы по этому поводу писали жалобы. Поэтому такой большой отрыв... у меня 185 голосов, а у директора школы 600? Ну я не верю. Да был отрыв, да натаскали они продуктов, но не такой отрыв, который должен был быть. Так у меня же еще порядка ста бюллетеней было испорчено. В сети сейчас гуляет видео, как в 15-ом округе Первоуральска члены комиссии сами портили эти бюллетени. Возможно, у меня было то же самое", - считает Крылова.

При этом экс-депутат заявила, что не бросит активную деятельность среди народа и продолжит помогать людям как член партии. В будущем Крылова планирует создать общественную организацию.

В областном избиркоме Накануне.RU сообщили, что всего по Свердловской области в день выборов было зафиксировано 61 обращение, 46 из которых носили справочно-разъяснительный характер, а 15 являлись жалобами. 4 из них касались выборов губернатора и 11 органов местного самоуправления. В территориальной избирательной комиссии Асбеста Накануне.RU рассказали, что выборы прошли спокойно и без каких-либо жалоб. А вот в ТИК Первоуральска были зафиксированы как жалобы, так и нарушения, часть из которых только предстоит рассмотреть. Какого рода были эти жалобы и нарушения в местном избиркоме оперативно ответить не смогли.