В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Песков добавил, что Владимиру Путину постоянно докладывают о развитии военных действий на Украине, пишет "Ъ". Также, по его словам, встреча президента с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил об ошибках при ведении военной операции, пока не назначена.

"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Он добавил, что эта позиция Кремля относится и к предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирных переговоров.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о позиции президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о том, что "не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы".

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев.