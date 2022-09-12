Бывший кандидат в депутаты Госдумы победил на довыборах в райсовет Челябинска

Главный врач Челябинской детской городской больницы № 8 Антон Рыжий победил на довыборах в совет депутатов Калининского района Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

За кандидата от "Единой России" проголосовало 839 избирателей. На втором месте кандидат от "Справедливой России" Кирилл Киряков. Он набрал 47 голосов.

Антон Рыжий участвовал в выборах в Госдуму по Коркинскому одномандатному округу, где занял второе место, уступив победу, депутату от "СР" Валерию Гартунгу.

Напомним, мандат депутата райсовета стал вакантен после досрочного ухода Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. В июле прошлого года Калининский районный суд Челябинска приговорил Алесю Субботину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в 2015 году, когда Субботина работала риелтором, к ней обратился мужчина и попросил заем в размере 55 тысяч рублей. Она ввела в заблуждение потерпевшего и убедила, что, подписывая договор купли-продажи, он заключает договор займа под залог квартиры. 29 мая 2015 года Субботина зарегистрировала сделку по отчуждению жилого помещения, рыночная стоимость которого составляла более 700 тысяч рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор в областном суде, просила его отменить и оправдать Субботину. Челябинский областной суд снизил срок наказания на 3 месяца.