Песков: Итоги губернаторских выборов свидетельствуют, в том числе, о поддержке СВО

В Кремле заявили, что итоги выборов можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции.

"Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли воспринимать это голосование, как срез общественного мнения по спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

Отметим, согласно результатам обработки от 98 до 100% протоколов, действующие главы 14 регионов или временно исполняющие их обязанности остаются на своих постах.

В "Единой России" заявили, что спецоперация повлияла на ход голосования на осенних выборах, каждая партия получила дополнительный процент влияния и поддержки.