12 Сентября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Вячеслав Гладков (2022) | Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области со стороны Украины обстрелян погранпункт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка.

"По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место", - написал Гладков.

Напомним, 10 сентября Гладков в своём Telegram-канале написал о том, что он выехал в село Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины.

Теги: Вячеслав Гладков, пограничный пункт, Логачевка



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