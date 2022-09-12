В Белгородской области со стороны Украины обстрелян погранпункт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка.

"По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место", - написал Гладков.

Напомним, 10 сентября Гладков в своём Telegram-канале написал о том, что он выехал в село Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины.