Два футболиста "Урала" вошли в символическую сборную тура

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 9-го тура Российской Премьер-лиги, сыгранного в минувшие выходные.

В команду вошли сразу два игрока екатеринбургского "Урала" – защитник Мингиян Бевеев и нападающий Эрик Бикфалви, который сделал дубль в ворота московского "Торпедо".

Наибольшее представительство в сборной у питерского "Зенита", накануне забившего восемь мячей "Оренбургу". Составители команды включили в нее пять игроков "сине-бело-голубых".

Кроме этого, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", оформивший дубль "торпедовцам" Бикфалви теперь забил 44 мяча в элитном дивизионе. Тем самым он превзошел достижение другой легенды уральского клуба – Юрия Матвеева, у которого было 42 гола.

Напомним, следующий матч чемпионата России "Урал" проведет в Екатеринбурге 17 сентября. Соперником будет грозненский "Ахмат", перед этой игрой уволивший своего главного тренера Андрея Талалаева.