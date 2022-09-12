12 Сентября 2022
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Эрик Бикфалви (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Два футболиста "Урала" вошли в символическую сборную тура

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 9-го тура Российской Премьер-лиги, сыгранного в минувшие выходные.

В команду вошли сразу два игрока екатеринбургского "Урала" – защитник Мингиян Бевеев и нападающий Эрик Бикфалви, который сделал дубль в ворота московского "Торпедо".

Наибольшее представительство в сборной у питерского "Зенита", накануне забившего восемь мячей "Оренбургу". Составители команды включили в нее пять игроков "сине-бело-голубых".

Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored(2022)|Фото: WhoScored.com

Кроме этого, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", оформивший дубль "торпедовцам" Бикфалви теперь забил 44 мяча в элитном дивизионе. Тем самым он превзошел достижение другой легенды уральского клуба – Юрия Матвеева, у которого было 42 гола.

Напомним, следующий матч чемпионата России "Урал" проведет в Екатеринбурге 17 сентября. Соперником будет грозненский "Ахмат", перед этой игрой уволивший своего главного тренера Андрея Талалаева.

Теги: Урал, сборная, Бикфалви, футбол



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