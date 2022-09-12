Кремль: Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет

Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главное - вынудить Украину прекратить "варварские" обстрелы станции, это чревато катастрофическими последствиями.

"Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе", - цитирует Пескова РИА Новости.

Сейчас работа Запорожской АЭС полностью остановлена. 11 сентября в 3.45 был остановлен шестой энергоблок — последний из работавших.

Полное отключение ЗАЭС от энергосети лишает Украину 20% генерации, так как станция требует постоянного питания из внешних источников, которые должны непрерывно обеспечивать работу насосов систем охлаждения, а ЛЭП повреждены из-за обстрелов.