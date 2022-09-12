В Перми отстранили от работы кондуктора автобуса, севшую на колени к пассажирке

В Перми отстранили от работы кондуктора автобуса, севшую на колени к пассажирке. Об этом во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Перевозчик "Дизель" проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктора отстранили от обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника", — прокомментировал глава департамента транспорта.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, как в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после попыталась прогнать ее из общественного транспорта. Ролик вывал бурные обсуждения в соцсети, однако, что именно вызвало у кондуктора такую реакцию остается неясным.