12 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Перми отстранили от работы кондуктора автобуса, севшую на колени к пассажирке

В Перми отстранили от работы кондуктора автобуса, севшую на колени к пассажирке. Об этом во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", сообщил начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Перевозчик "Дизель" проводит проверку в отношении своего сотрудника. Кондуктора отстранили от обязанностей. По итогам проверки уже будет решение в отношении сотрудника", — прокомментировал глава департамента транспорта.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, как в одном из городских автобусов кондуктор села на колени пассажирки, а после попыталась прогнать ее из общественного транспорта. Ролик вывал бурные обсуждения в соцсети, однако, что именно вызвало у кондуктора такую реакцию остается неясным.

Теги: перевозчик, кондуктор, пассажирка



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