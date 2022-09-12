Россияне смогут расплачиваться рублями в отелях Египта

До конца сентября российский рубль включат в список валют, используемых в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора Tez Tour.

По его данным, власти Египта собираются создать специальные терминалы в отделениях банка. При этом точный механизм работы пока неизвестен.

Таким образом, в отелях Египта с началом туристического сезона начнут принимать рубли.

В июне сообщалось, что российские туроператоры, в рамках единого турпакета, внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях. Такая возможность уже доступна в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане.