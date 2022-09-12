В Челябинской области осудят местных жителей, ограбивших семейную пару около бара

В Златоусте будут судить двух местных жителей, ограбивших семейную пару на выходе из бара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в июне прошлого года обвиняемые познакомились в баре с потерпевшими, которые распивали спиртное. Они увидели, что у семейной пары при себе есть деньги и мобильные телефоны. Когда мужчина с женщиной вышли из бара, обвиняемые догнали их, избили и забрали телефоны, денежные средства и украшения. после этого они скрылись.

Ранее оба нападавших уже были судимы. В настоящий момент обвиняемые находятся в СИЗО.