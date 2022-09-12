Суд вынес приговор травести-артисту из Екатеринбурга за исполнение гимна с флагом ЛГБТ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор травести-артисту Сергею Нечаеву, известному под псевдонимом "Бомба Киберсиси".

Напомним, что в ночь с 6 на 7 августа в гей-клубе Fame мужчина исполнил гимн России. При этом он держал в руках флаг ЛГБТ. Общественники назвали данное действие оскорбительным и неуважительным, а также посчитали провокацией.

Позднее движение "Зов народа" обратились к главе СКР Александру Бастрыкину, потребовав наказать артиста.

Сегодня по решению суда Нечаев был оштрафован на 2 тыс. рублей за нарушение порядка использования государственного символа РФ. На оглашение подсудимый не явился.