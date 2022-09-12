12 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Вблизи Купянска и Изюма уничтожены живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен"

Вблизи Купянска и Изюма уничтожены живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, сообщает Минобороны РФ.

В районе Роги (Черкасская область) нанесён высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

В районе Зализничного (Запорожская область) уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске (ДНР) – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

Теги: Минобороны РФ, спецоперация, Изюм



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